Veliefendi'de atıyla devrilmişti! Eszter Jeles hayatını kaybetti

İstanbul Veliefendi Hipodromu ’nda 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu’nda, talihsiz bir kaza yaşanmıştı.

1600 metre çim pistte koşulan yarışın son 1000 metresine gelindiğinde, Fransız binici Tracy Menuet, önündeki rakibine takılarak atıyla birlikte devrilmişti.

Bu ikiliyi hemen arkasında takip eden Macar binici Eszter Jeles de önünde devrilen rakibine takılarak atıyla birlikte yere yıkılmıştı. İzleyicilerin yüreklerinin ağzına geldiği kaza sonrasında iki kadın binici ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Fransız binici Tracy Menuet tedavisinin ardından taburcu olurken, ağır yaralanan Jeles, ameliyata alındı. 13 gündür hastanede tedavisi süren Jeles, dün yaşam savaşını kaybetti.

TJK AÇIKLADI

Türkiye Jokey Kulübü, Eszter Jeles'in vefatını resmi internet sitesinden yayınladığı bir açıklama ile duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: