Verdiği teminatlar ortaya çıktı! 20'den fazla...

Fikret Orman döneminde Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Karius'un sözleşme maddeleri şok etti.

06 Kasım 2020 Cuma - 11:55
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Hafta içi her gün TRT Spor’da yayınlanan Spor Manşet programında Cem Dizdar’ın Karius hakkında yaptığı açıklamalar bomba etkisi yarattı.
 
'GİT NEREDE İSTERSEN ORADAN KALECİLİK YAP DİYECEKSİN'
 
Fikret Orman döneminde Liverpool’dan kiralanan ve gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratan Loris Karius’a yapılan kontrat maddelerine değinen Dizdar özellikle iki konuya parmak basarken, ünlü yorumcunun ‘Sözleşmesine 3 bin Euro ev kirası ödenecek ve 20’den fazla uçak bileti teminatı verilecek maddeleri konulmuş, şaşırdım kaldım. Eğer bir oyuncu kontratına böyle maddeler koyduruyorsa o adamı almayacaksın, git nerede istersen orada kalecilik yap diyeceksin’ tepkisi dikkat çekti.
 
 

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Etiketler: karius beşiktaş cem dizdar
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