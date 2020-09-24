Vicent Aboubakar, İstanbul'a geldi!

Porto'nun Kamerunlu santraforu Vincent Aboubakar, prensipte anlaşma sağladığı Beşiktaş için İstanbul'a iniş yaptı.

24 Eylül 2020 Perşembe - 1:31
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Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Kamerunlu golcü oyuncu Vincent Aboubakar, İstanbul’a geldi. Yıldız futbolcu, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bir problem olmaması durumunda siyah-beyazlı ekibe imza atacak.
 
Beşiktaş’ta 2016-2017 sezonunda forma giyen ve siyah-beyazlı ekibin yaşadığı şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Vincent Aboubakar, yeniden Kartal oluyor. Beşiktaş ile anlaşmaya varan ve Portekiz’den özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen yıldız futbolcu, yarın yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak. Sol diz ön çapraz bağlarında yaşadığı problem nedeniyle geçtiğimiz dönemde uzun süre sahalardan uzak kalan Aboubakar, daha önce Beşiktaş’a sağlık raporlarını göndermiş ve yapılan görüşmeler sonrasında eski takımıyla anlaşmaya varmıştı. Gece geç saatlerde İstanbul’a gelen Aboubakar, yapılacak olan sağlık kontrollerinde herhangi bir problem olmaması durumunda Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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