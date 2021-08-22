Victor Nelsson Hatay maçında sahada

22 Ağustos 2021 Pazar - 11:58
Süper Lig 'in 2. haftasında sahasında Hatay
spor'u ağırlayacak olan Galatasaray
'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı Kırmızılı ekip, zorlu maç öncesi yeni transferi Victor Nelsson'un lisansını çıkardı.
Victor Nelsson'a yıllık 1 milyon Euro ödeyecek Galatasaray'da Emre Taşdemir'in Giresunspor
'a kiralanmasıyla limit problemi çözüldü. Ayrıca Sarı-kırmızılılar, Ozornwafor'u dün 1 yıllığına Belçika ekibi Charleroi'ye kiralayarak Danimarkalı stoper için de yer açtı. 22 yaşındaki oyuncu takımla çalışmalarda hazır gözükürken, Fatih Terim
'in Hatay maçında stoperde Luyindama ile Nelsson'u kullanması bekleniyor.