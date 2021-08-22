Victor Nelsson Hatay maçında sahada

Galatasaray Victor Nelsson'un lisans sorununu çözdü. Danimarkalı stoper Hatayspor maçında ilk 11'de olacak.

22 Ağustos 2021 Pazar - 11:58
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Süper Lig 'in 2. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayacak olan Galatasaray 'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı Kırmızılı ekip, zorlu maç öncesi yeni transferi Victor Nelsson'un lisansını çıkardı.
 
Victor Nelsson'a yıllık 1 milyon Euro ödeyecek Galatasaray'da Emre Taşdemir'in Giresunspor'a kiralanmasıyla limit problemi çözüldü. Ayrıca Sarı-kırmızılılar, Ozornwafor'u dün 1 yıllığına Belçika ekibi Charleroi'ye kiralayarak Danimarkalı stoper için de yer açtı. 22 yaşındaki oyuncu takımla çalışmalarda hazır gözükürken, Fatih Terim'in Hatay maçında stoperde Luyindama ile Nelsson'u kullanması bekleniyor.

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Etiketler: nelsson galatasaray
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