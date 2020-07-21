Victor Ruiz'de umut ışığı

Beşiktaş'ta son dakika Victor Ruiz gelişmesi... Beşiktaş, takımdan ayrılan Victor Ruiz için FIFA'yla iletişime geçti. FIFA'dan yanıt gecikmedi: "Tüm dünyada benzer olaylar yaşanmakta. Kulüplerin menfaati korunacaktır."

21 Temmuz 2020 Salı - 7:35
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Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz maaşını alamadığını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. 30 yaşındaki savunmacı ayrılığın ardından da olayın perde arkasını "Kulüp yükümlülüklerini yerine getirmedi" sözleriyle açıklamıştı. Bu olayların ardından taraflar davalık olurken Beşiktaş, FIFA'ya ön rapor gönderdi. Raporda, "Oyuncunun pandemi dönemine kadar tüm alacakları ödenmiştir. Ödenmeyen pandemi dönemindeki kısımdır. Bu durumu da aramızda çözmek adına davet ettiğimiz görüşmeye kendisi katılmamıştır" yazdığı öğrenildi.
 
 
'Detaylar dikkate alınacaktır'
 
FIFA’nın da Kara Kartal'a, "Şu anda tüm dünyada benzer olaylar yaşanmakta. İnceleme sürecinde bu detaylar dikkate alınıp, kulüplerin menfaati korunacaktır" yanıtını gönderdiği belirtildi. Beşiktaş için umut ışığı doğarken, kulüp avukatları da davanın kazanılması adına yoğun mesai harcıyor. (Fanatik)
 
 

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