Vida'dan Mandzukic'e: Hiç düşünme ve teklifi kabul et

Mandzukic'in milli takımdan arkadaşı olan Domagoj Vida yıldız golcüyü Beşiktaş'a çağırdı.

10 Ocak 2021 Pazar - 12:18
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Lider Beşiktaş'ta Mario Mandzukic'in transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bonservisi elinde olan Hırvat forvetle masaya oturan Siyah-Beyazlılar pazarlıkları sürdürüyor. Transferin bitmesi için Domagoj Vida da resmen devreye girdi.
 
ÇOK YOĞUN BİR TRAFİK VAR
 
Vida'nın milli takımdan yakın arkadaşı Mandzukic'le çok yoğun bir görüşme trafiği içinde olduğu öğrenildi. Hırvat yıldız, vatandaşına Beşiktaş ve İstanbul hakkında bilgiler veriyor.
 
"BEŞİKTAŞ EN DOĞRU KARAR OLUR!"
 
Özellikle Beşiktaş hakkında çok olumlu ifadeler kullanan Vida'nın, "Buraya gelmek son yıllarda aldığın en doğru karar olur. Hiç düşünme ve teklifi kabul et" dediği ortaya çıktı.
 

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Etiketler: vida mandzukic beşiktaş
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