Vida için transfer gelişmesi! Roma..

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida hakkında bir transfer gelişmesi daha İtalya'dan geldi. Roma'nın milli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği Inter'in de gündemine gelen Vida'nın gelecek sezon savunma hattında ciddi değişikliğe gidecek Roma için iyi bir alternatif olacağı yazıldı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 7:30
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Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida hakkında bir transfer gelişmesi daha İtalya'dan geldi. Roma'nın milli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği Inter'in de gündemine gelen Vida'nın gelecek sezon savunma hattında ciddi değişikliğe gidecek Roma için iyi bir alternatif olacağı yazıldı.
 
Tuttomercato sitesinde geçen habere göre, Vida'nın tecrübesi ve uygun maliyeti nedeniyle Roma'nın tercihleri arasında olduğu kaydedildi. Beşiktaş'a geldiği günden beri çok kez transfer gündeminde yer alan Vida için kalan beş haftanın Beşiktaş'ta son maçları olabileceği yazıldı.
 
 
 

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