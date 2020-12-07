Vida ve Ljajic Beşiktaş yönetimini çıldırttı

Vida ve Ljajic'ten indirim bekleyen Beşiktaş yönetimi her iki oyuncudan da olumsuz yanıt aldı.

07 Aralık 2020 Pazartesi - 9:05
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta yeni parola! 'İyi olan oynar' Flaş yeni sözleşme açıklaması O oyuncusunu özel olarak kutladı! Sakat dediler 22 günde 7 gol attı Belçika basını Beşiktaş'ın yeni golcüsünü duyurdu

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda en fazla maaşı kazanmalarına rağmen takıma verdikleri katkı beklentilerin çok altında kalan Adem Ljajic ve Domagoj Vida için yeni görüşmeler yapıldı.
 
Yönetim, kulüpten 3 milyon 250 bin Euro kazanan Ljajic ve 3.4 milyon Euro gelir elde eden Vida'nın menajerleriyle yaptığı toplantılarda indirim talebini yineledi. Ancak iki taraftan da olumsuz yanıt aldığı bildirildi.
 
Öte yandan kulüple sözleşmesi devam eden oyuncuların, ara transferde de ayrılık gibi bir düşüncelerinin bulunmadığı belirtildi.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: vida ljajic beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Flaş gelişme! Yıldız futbolcu Galatasaray'dan Chelsea'ye gidiyor! 18 milyon euro... Flaş gelişme! Yıldız futbolcu Galatasaray'dan Chelsea'ye gidiyor! 18 milyon euro...
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Sergen Yalçın Atiba'yı haşladıBeşiktaş'ta flaş gelişme! Sergen Yalçın Atiba'yı haşladı Gündemi sarsan ifadeler! 'Sen kötü niyetlisin...'Gündemi sarsan ifadeler! 'Sen kötü niyetlisin...' Tarihi transfer çalımı aylar sonra ortaya çıktı! 'Ben 3.Lig topçusuna para vermem'Tarihi transfer çalımı aylar sonra ortaya çıktı! 'Ben 3.Lig topçusuna para vermem'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.