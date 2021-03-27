Vidal'in menajerinden flaş Galatasaray açıklaması

Şu sıralar adı Galatasaray'la anılan Vidal için menajeri Fernando Felicevich'ten önemli bir açıklama geldi.

27 Mart 2021 Cumartesi - 15:27
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da seçim öncesi üye krizi Adı dev kulüplerle anılınca ortadan kayboldu! Ezgjan Alioski adım adım Galatasaray'a... Fatih Terim'den acil talimat! 'Bu 3 futbolcuyu takımda görmek istiyorum' Galatasaray'dan Lanzini bombası

İsmi Galatasaray ile anılan Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal için menajeri Fernando Felicevich'ten açıklama geldi.
 
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Arturo Vidal'e Olimpik Marsilya ve Galatasaray'dan teklif olduğuna dair çıkan haberler üzerine Fernando Felicevich'e soru yöneltildi. Vidal'in menajeri çıkan transfer haberleri hakkında, "Vidal gibi bir futbolcuya her an, her dönem transfer teklifleri gelmesi çok normaldir. Ancak, Vidal tekliflere rağmen Inter'de kalma niyetinde." dedi.
 
Felicevich, "Vidal'in şu an tek isteği İtalya şampiyonluğunu kazanmak ve gelecek sezon Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
 
Kariyerinde Leverkusen, Juventus, Bayern, Barcelona gibi kulüpler olan 33 yaşındaki Arturo Vidal, bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıktı ve 2 gol atıp 2 asist yaptı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Fernando Felicevich vidal galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Serdar Tatlı'dan Fatih Terim hakkında şok sözler! 'Neden atmadınız?' Serdar Tatlı'dan Fatih Terim hakkında şok sözler! 'Neden atmadınız?'
Fenerbahçe'de golcü problemi bitti! Marega 'çubukluyu' giymeye geliyorFenerbahçe'de golcü problemi bitti! Marega 'çubukluyu' giymeye geliyor The Guardian en güçlü milli takımları yazdı! İngilizlerin Türk Milli Takımı'ndan ödü kopuyorThe Guardian en güçlü milli takımları yazdı! İngilizlerin Türk Milli Takımı'ndan ödü kopuyor Liverpool Uğurcan Çakır için Norveç'e geliyor!Liverpool Uğurcan Çakır için Norveç'e geliyor!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.