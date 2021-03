Vidal'in menajerinden flaş Galatasaray açıklaması

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Arturo Vidal'e Olimpik Marsilya ve Galatasaray'dan teklif olduğuna dair çıkan haberler üzerine Fernando Felicevich'e soru yöneltildi. Vidal'in menajeri çıkan transfer haberleri hakkında, "Vidal gibi bir futbolcuya her an, her dönem transfer teklifleri gelmesi çok normaldir. Ancak, Vidal tekliflere rağmen Inter'de kalma niyetinde." dedi.