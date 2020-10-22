Villarreal - Sivasspor: 5-3

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sivasspor deplasmanda Villarreal'e konuk oluyor. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Sivasspor 2-0'dan geri gelmesine rağmen maçı 5-3 kaybetti.

22 Ekim 2020 Perşembe - 23:54
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UEFA Avrupa Ligi I grubunda yer alan tek temsilcimiz Sivasspor bu akşam La Ceremica ( El Madrigal)'de Villarreal'e konuk oldu. Ukrayna futbol fedarasyonundan Serhiy Boiko'nun yönettiği müsabakayı Sivasspor 5-3 kaybetti.
 
Sivasspor'un gollerini 33. dakikada O. Kayode, 43. dakikada Yatabare ve 64. dakikada M. Gradel attı. Villarreal'in gollerini ise 13. dakikada Kubo, 20. dakikada Bacca, 57. dakikada J. Foyth, 74. ve 78. dakikalarda Paco Alcácer kaydetti.
 
33. dakikada Villarreal adına penaltı atışını kullanan Bacca, Sivasspor kalecisi Samassa'yı geçemedi.
 
Bu sonuçla Sivasspor grupa puansız başlarken  Villarreal 3 puanla başladı.
 
İLK 11'LER
 
Villarreal: Rulli, Costa, Foyth, Albiol, Pena, Baena, Coquelin, Trigeros, Kubo, Chukwueze, Bacca
 
Sivasspor: Samassa; Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi; Cofie; Kayode, Fajr, Hakan Arslan, Gradel; Yatabare.tabare
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
15' Villarreal hücumunda Samuel Chukwueze'nin uzaklardan şutunda kaleci Samassa'nın sektirdiği topu gerilerden gelen Take Kubo kale alanı içinde tamamladı.
 
20' Villarreal sağ kanattan geldi. Kubo'nun ara pasıyla ceza alanına sarkan Carlos Bacca bekletmeden sert vurdu, top kaleci Samassa'nın solundan ağlara gitti
 
 
33' Villarreal'de Carlos Bacca ceza alanı içinde Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi
 
37' Bacca'nın kullandığı penaltıda kaleci Samassa sağına giden topu çıkarmayı başardı.
 
43' Kendi sahasında kaptığı topla hızlı atağa çıkan Sivasspor'da soldan yapılan orta ters tarafa açıldı. Sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortaladığı topa kale alanı önündeki Yatabare nefis bir kafa vuruşu yaptı
 
 
48' Kubo'nun ortasında Coquelin kafayı vurdu, savunmaya çarpıp yükselen top kaleci Samassa'da kaldı.
 
57' Villarreal'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Take Kubo ortaladı, kale alanının önündeki Foyth'un kafa vuruşunda top ağlara gitti
 
64' Barajın üzerinden nefis bir kesme vuruş yapan Gradel'in şutunda kaleci Rulli topa dokunsa da çelmeyi başaramadı, top köşeden ağlara gitti
 
74' Sivasspor yarı alanının ortalarında Moi Gomez'in şık hareketler sonrası gönderdiği pasta Chukwueze araya şık bıraktı. Sol çaprazda topu alan Alcacer, kaleci Samassa'dan sıyrılıp topu boş ağlara yolladı
 

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