Villarreal - Sivasspor: 5-3

UEFA Avrupa Ligi I grubunda yer alan tek temsilcimiz Sivasspor bu akşam La Ceremica ( El Madrigal)'de Villarreal'e konuk oldu. Ukrayna futbol fedarasyonundan Serhiy Boiko'nun yönettiği müsabakayı Sivasspor 5-3 kaybetti.

Sivasspor'un gollerini 33. dakikada O. Kayode, 43. dakikada Yatabare ve 64. dakikada M. Gradel attı. Villarreal'in gollerini ise 13. dakikada Kubo, 20. dakikada Bacca, 57. dakikada J. Foyth, 74. ve 78. dakikalarda Paco Alcácer kaydetti.

33. dakikada Villarreal adına penaltı atışını kullanan Bacca, Sivasspor kalecisi Samassa'yı geçemedi.

Bu sonuçla Sivasspor grupa puansız başlarken Villarreal 3 puanla başladı.

İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Costa, Foyth, Albiol, Pena, Baena, Coquelin, Trigeros, Kubo, Chukwueze, Bacca

MAÇTAN DAKİKALAR

15' Villarreal hücumunda Samuel Chukwueze'nin uzaklardan şutunda kaleci Samassa'nın sektirdiği topu gerilerden gelen Take Kubo kale alanı içinde tamamladı.

20' Villarreal sağ kanattan geldi. Kubo'nun ara pasıyla ceza alanına sarkan Carlos Bacca bekletmeden sert vurdu, top kaleci Samassa'nın solundan ağlara gitti

33' Villarreal'de Carlos Bacca ceza alanı içinde Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi

37' Bacca'nın kullandığı penaltıda kaleci Samassa sağına giden topu çıkarmayı başardı.

43' Kendi sahasında kaptığı topla hızlı atağa çıkan Sivasspor'da soldan yapılan orta ters tarafa açıldı. Sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortaladığı topa kale alanı önündeki Yatabare nefis bir kafa vuruşu yaptı

48' Kubo'nun ortasında Coquelin kafayı vurdu, savunmaya çarpıp yükselen top kaleci Samassa'da kaldı.

57' Villarreal'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Take Kubo ortaladı, kale alanının önündeki Foyth'un kafa vuruşunda top ağlara gitti

64' Barajın üzerinden nefis bir kesme vuruş yapan Gradel'in şutunda kaleci Rulli topa dokunsa da çelmeyi başaramadı, top köşeden ağlara gitti

74' Sivasspor yarı alanının ortalarında Moi Gomez'in şık hareketler sonrası gönderdiği pasta Chukwueze araya şık bıraktı. Sol çaprazda topu alan Alcacer, kaleci Samassa'dan sıyrılıp topu boş ağlara yolladı