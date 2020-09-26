Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a imza attı!

Beşiktaş'ta detaylı sağlık kontrollerine sokulan Vincent Aboubakar ile resmi sözleşme imzalandı. Siyah beyazlılar, Kamerunlu golcünün lisansını çıkardı.

26 Eylül 2020 Cumartesi - 0:33
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Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile resmi sözleşmeyi imzaladı.
 
Detaylı sağlık kontrollerine sokulan Vincent Aboubakar, siyah beyazlı kulübe 1+1 yıllığına imzayı attı.
 
Siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcünün lisansı çıkardı.
 
Yeniden Beşiktaş
 
2016-2017 sezonunda Portekiz ekibi Porto'dan 2.5 milyon Euro karşılığında kiralanan Vincent Aboubakar, sergilediği performans ile kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. Şimdi ise Kamerunlu golcünün yeniden Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirecek.
 
Eski formunu hedefliyor
 
28 yaşındaki yıldız, son 2 sezondur sakatlıklarla boğuşuyor. 2018-2019 sezonunun başında çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 198 gün formasından uzak kalan Aboubakar, çeşitli nedenlerle pek çok maçta forma giyemedi. Son 2 yılda yalnız 19 maça çıkan tecrübeli golcü, Beşiktaş'a geri dönerek yeniden formunu bulmayı hedefliyor.

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