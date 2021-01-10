Vincent Aboubakar: Bundan sonra annesiz yaşayacağım

Süper Lig'de Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Aboubakar açıklamalarda bulundu.

10 Ocak 2021 Pazar - 21:50
İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş Talisca açıklaması Beşiktaş'ta Welinton, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü! Galatasaray'a büyük şok! Oğulcan Çağlayan'a ceza... Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı! Hatayspor - Beşiktaş: 2 - 2

Süper Lig'de Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Aboubakar açıklamalarda bulundu.
 
"Garip duygular içindeyim. Gol anı ve golden sonraki duygularım çok özel ve garipti. Hayat böyle, kabul etmek lazım, bundan sonra annesiz yaşayacağım. En iyi yapabileceğim şey arkadaşlarıma yardım edip şampiyon olup bunu anneme adamak."
 
"Başkanımıza, hocamıza, teknik ekibe, taraftara, arkadaşlarıma, tüm mesaj yollayanlara çok teşekkür ediyorum, Beşiktaş benim ikinci ailem. Bunu hissediyorum, Beşiktaş benim için çok özel."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Beşiktaş maçına Boupendza damga vurdu! Ozan Tufan detayı... Beşiktaş maçına Boupendza damga vurdu! Ozan Tufan detayı...
Dün Fatih Terim istedi bugün Saint-Etienne kaptı! Galatasaray'da Mostafa Mohamed kriziDün Fatih Terim istedi bugün Saint-Etienne kaptı! Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi Fenerbahçe'de deprem! 4 ayrılık birdenFenerbahçe'de deprem! 4 ayrılık birden Dün resmen istemişti! Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e büyük şokDün resmen istemişti! Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e büyük şok
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.