VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Özel Spor cular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa 'nın Nantes kentinde yapılan şampiyonanın son gününde kadınlarda 200 metrede Muhsine Gezer ve yüksek atlamada Fatma Damla Altın gümüş madalya, erkeklerde ise 3 bin metrede Oğuz Türker bronz madalya elde etti.

Bu sonuçla Türkiye şampiyonayı 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile tamamladı.

Kadın Milli Takımı ise topladığı 32 puanla takım halinde Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

Şampiyonada Esra Bayrak ise en iyi kadın atlet seçildi.