VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu

VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, 32 puanla Avrupa şampiyonu oldu.

AA 13 Mart 2021 Cumartesi - 16:58
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da corona şoku Portekiz'de şampiyon Tuna Altuna! Maraton başladı! Gillette-Milliyet Yılın Sporcu adayları seçildi Milli güreşçilerden Ukrayna'da 3 madalya! Tarihi maç... Avni Yıldırım, Canelo Alvarez’le karşılaştı! Kazanan...

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,  Fransa'nın Nantes kentinde yapılan şampiyonanın son gününde kadınlarda 200  metrede Muhsine Gezer ve yüksek atlamada Fatma Damla Altın gümüş madalya,  erkeklerde ise 3 bin metrede Oğuz Türker bronz madalya elde etti.
 
Bu sonuçla Türkiye şampiyonayı 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya  olmak üzere toplamda 13 madalya ile tamamladı.
 
Kadın Milli Takımı ise topladığı 32 puanla takım halinde Avrupa  şampiyonluğuna uzandı.
 
Şampiyonada Esra Bayrak ise en iyi kadın atlet seçildi.
 
Milli takımın kafile başkanı Ensar Kurt, yaptığı açıklamada,  şampiyonada altı kez İstiklal Marşı'nı okutmanın gururunu yaşadıklarını  anlatarak, "Ne mutlu bize ki İstiklal Marşımızın kabul edilişinin yüzüncü yılında  Fransa'da bunu başardık. Özel sporcularımız madalyalarını kahraman şehitlerimize  armağan ettiler ve şehitlerimizi asker selamı ile andılar. Özel sporcularımız  şampiyonada 13 madalya kazanarak da bir rekora imza attılar. Bu başarıya destek  olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız  Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na , Spor Genel Müdürü Mehmet Baylan'a, Spor Toto  Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Atletizm Avrupa şampiyonu
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Bunun adı operasyon! Fenerbahçe'den 7 transfer birden! Listede öyle isimler var ki Bunun adı operasyon! Fenerbahçe'den 7 transfer birden! Listede öyle isimler var ki
Dün akşam ortaya çıktı! Vedat Muriç sezon sonunda Fenerbahçe'de!Dün akşam ortaya çıktı! Vedat Muriç sezon sonunda Fenerbahçe'de! Galatasaray Belhanda'nın yerini Hakan Çalhanoğlu ile dolduracak!Galatasaray Belhanda'nın yerini Hakan Çalhanoğlu ile dolduracak! Kayserispor - Galatasaray öncesi flaş gelişme! Fatih Terim neşteri vurduKayserispor - Galatasaray öncesi flaş gelişme! Fatih Terim neşteri vurdu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.