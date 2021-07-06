Visca açıklaması dikkat çekti!

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı çalışmayla başladı. İdmandan önce turuncu-lacivertlilerin teknik patronu Aykut Kocaman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Kocaman, "Hem Türk futboluna hem bizim için hayırlı olsun. Oyun culara her sezon başında söylediğim cümle ile başlamakta fayda var: Bütün takımlar için sakatlıktan uzak, hak ettikleri ölçüde, hak ettiklerini almalarının sağlandığı bir sezon olmasını diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

4 OYUNCUMUZUN DIŞINDA BURADAYIZ

Dört oyuncu dışında eksiklerinin bulunmadığını kaydeden deneyimli teknik adam, "Şu an için eksiklerimiz; Mert yok. Milli takımdan döndüğü için izinli. Chadli izinli olacaktı ama şanssız bir sakatlık geçirdi. Onun düzelmesini bekleyeceğiz. Tolga izinli. Yusuf'un beklenmedik ufak bir problemi çıktı. 4 oyuncumuzun dışında buradayız" dedi.

TRANSFERDE MERKEZ FORVETE DOĞRU BİR AĞIRLIĞIMIZ OLACAK

Transfer çalışmaları hakkında ise Kocaman, "Ana transferleri yaptık gibi gözüküyor. Hem Şener, hem Lukas, Zulj ile beraber ana bölgelerdeki eksiklerimizi tamir ettik gibi gözüküyor. Ancak kulübün ve benim de aynı zamanda şöyle bir beklentisi var; takımı görüp, hazırlık maçları da oynayıp, ondan sonra eksik çıkabilecek yerlere göre pozisyon almakla ilgili düşüncemiz var. Burada öne çıkan oyuncu biraz daha merkez forvete doğru bir ağırlığımız olacak. Enzo, Muhammed, Fred ve Atabey de geldi. Onları gözlemleyip, takım uyumlarına bakıp ondan sonra biraz daha o tarafa bakacağız. İlk dönem ve ikinci dönem kampındaki maçlar, bundan sonraki sürece yol verecek" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK ÇOK İDDİALI BİR SÖZ VE BAŞAKŞEHİR BUNU BAŞARMIŞ BİR TAKIM

Takımın hedefleri konusunda Aykut Kocaman şunları söyledi:

Şampiyonluk çok iddialı bir söz ve Başakşehir bunu başarmış bir takım. 2014 yılında Başakşehir olarak faaliyete geçtikten sonra hem o ilk 4ün içinde yer alan bir takımdı ve en sonunda şampiyonlukla taçlandırdı. Bulunduğum takımlarda hep bunu savundum. 34 haftalık ligde 51 puan ve üzerine çıkması lazım bir takım. Kuvvetli takım denen şey odur. Her iki maçtan birini kazanan takımdır. Bunu istikrarlı hale getirirseniz ondan sonra bunun üstüne koymak ve hedeflere kitlenmek doğal, kolay ve mantıklı olmaya başlıyor. Başakşehir tam da bunu örnek veriyor. Mali hacimle beraber bunu başardı ve doğru zamanda şampiyon oldu. Ondan sonraki süreçte kazanılan coşkunun bir sonraki aşamasında daha büyük hüsran. Biraz onu yaşadı. Özellikle ikinci yarıda bizim geldiğimiz süreçte de bu çok kolay çözülmedi. Son 7-8 haftalık periyot ortalamalarımıza birkaç eksiği ile beraber döndüğümüz bir periyottur. Fenerbahçe maçı ile başlayan ve ondan sonraki süreçte son 7 maçta sadece 2 gol yiyen bir takım oldu. Puan ortalamalarını 2lerin üzerine çekebilirsek ondan sonra kurgu yapmak daha kolaylaşıyor. Bütün hedefim kuvvetli, sahada kolay çözülmeyen, rakiplerine kolay pozisyon vermeyen bir takım haline gelmek istiyoruz. Burası şampiyon olmuş bir yer olduğuna göre, şampiyonluğa şöyle demek değil, şampiyonluk için yola çıkmak doğru ve aslında bir taraftan arkası dolu bir sözcük olabilir.

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