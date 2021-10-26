Vitor Pereira: 10 gündür Samandıra’dan çıkmadım

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira’dan oyuncularına “başınızı kaldırın” mesajı.

Alanyaspor maçının ardından yapılan ilk antrenman öncesi oyuncularına konuşma yapan tecrübeli teknik adam: “Futbol zor bir iş, zor bir meslek. Ama bizler farklı olduğumuz için buradayız. Etraftaki insanların ne dedikleri bizi tanımlamaz. Bizi bizim karakterimiz, tepkilerimiz tanımlar” ifadelerini kullandı.

Oyuncularına; “Dün oynamış olduğunuz oyundan dolayı sizinle gurur duyuyoruz” şeklinde seslenen Pereira: “Bu ligde 5 puanlık fark çok az. Puan kaybı önemi ancak sezonu kazanmak aslolan. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğiz. Dünkü gibi devam edersek inanın bana fark kapanır.” dedi.