Vitor Pereira as kadro için 1 hafta daha bekleyecek!

Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek oyuncular hesaba katıldığında as kadronun Eylül ayına sarkabileceği öğrenildi.

22 Ağustos 2021 Pazar - 9:42
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Fenerbahçe’de kadro sıkıntısı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer çalışmaları devam ediyor. 8 Eylül’de bitecek transfer süresinin sonuna kadar en az üç transfer yapacak olan sarı-lacivertliler bir yandan da sakatlık sorunları ile boğuşuyor. Giden oyuncuların yeri tam olarak dolmadığı gibi takviyeler de tamamlanmadı. Bu nedenle zamana ihtiyacı olan Fenerbahçe’de mevcut birçok oyuncudan sakatlıklar sebebiyle faydalanılamıyor.
 
Mert Hakan, Pelkas, Novak, Serdar Dursun ve İrfan Can gibi ilk 11’de oynayan ya da güçlü alternatif olan isimler sakat ve milli takım arasına kadar yok. Sakatlığı sebebiyle son iki resmi maçta görev yapamayan Valencia takıma kademeli olarak katılmaya başlasa da bugün Antalyaspor karşısında riske edilmeyebilir.
 
Valencia oynarsa adalesinden tekrar sakatlanabilir. Bunun yanısıra Ozan Tufan da Watford’a transfer oldu. Sakatların iyileşmesi, transferlerin bitmesi ve gerçek anlamda yeni sezonun kadrosunun oluşması milli aranın ardından yani eylül gerçekleşecek. Bu nedenle eylül ayı ortasına kadar sarı-lacivertli takımın tam kadro şekilde sahada yer alması mümkün gözükmüyor. Milli takım arası 7 Eylül Salı günü Hollanda ile oynanacak maç ile sona erecek. Transfer dönemi ise 8 Eylül Çarşamba günü kapanacak. (Skorer)

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