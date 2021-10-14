Vitor Pereira bu 4 oyuncuyu hiç kesmiyor

7 maçta oynayan Kim, yüzde 87’lik pas isabeti, maç başına 3.7’lik hava topu kapma ve yüzde 71’lik ikili mücadele kazanma oranıyla dikkat çekti. Szalai de yüzde 75’lik pas isabeti, 2.6’lık hava topu kapma ve yüzde 60’lık ikili mücadele kazanma oranı tutturdu. Takımın hiç vazgeçmediği Luiz Gustavo ise yüzde 86’lık pas isabeti, yüzde 50’lik ikili mücadele kazanma ve 1.6’lık top kapma oranıyla öne çıktı ve 1 kez de gol atma mutluluğu yaşadı.