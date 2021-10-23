Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil hamlesi

Alanyaspor ile son derece kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın Mesut Özil'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

23 Ekim 2021 Cumartesi - 10:58
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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanında liderliği kaybeden Fenerbahçe için bu mücadelenin faturası ağır oldu. Min-jae Kim, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. PFDK ayrıca bu karşılaşmanın ardından Bright Osayi-Samuel’e sosyal medya paylaşımı nedeniyle 3, Altay Bayındır’a ise rakip taraftara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi. Sarı-lacivertliler’de bu 3 oyuncun zorunlu olarak kadronun dışında kalacak. Berke Özer, Filip Novak ve Nazım Sangare, bu isimlerin yokluğunda ilk 11’e dönmeye hazırlanıyor. Ancak değişim bununla sınırlı olmayacak gibi gözüküyor.
 
Fanatik'in haberine göre; Vitor Pereira orta sahada Miguel Crespo’ya, forvette ise Serdar Dursun’a görev vermeyi planlıyor. Antwerp karşısında vasat bir görüntü çizen, oyundan çıkınca şişeleri tekmeleyen Mesut Özil’in de yarınki mücadelede kulübeye çekilmesi ve ligde son haftaların formda ismi Diego Rossi’nin 11’e dönmesi muhtemel görünüyor.

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Etiketler: vitor pereira mesut özil
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