Vitor Pereira'dan Galatasaray açıklaması

18 Ekim 2020 Pazar - 13:51
Çin'de Shanghai SIPG'yi çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, çalıştırdığı takımların rakiplerini asla çalıştırmayacağını söyledi.
Olympiakos ve Porto'da da görev yapan Pereira, Yunan basınına yaptığı açıklamada Panathinaikos'a asla gitmeyeceğini Galatasaray
ve Benfica
örnekleriyle verdi.
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52 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe, Olympiakos ve Porto taraftarlarını seviyorum. Onlara duyduğum saygı nedeniyle de Galatasaray, Panathinaikos ve Benfica'da asla çalışmayacağımı söyleyebilirim" dedi.
(Sporx)