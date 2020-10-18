Vitor Pereira'dan Galatasaray açıklaması

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira 'Galatasaray'da çalışmam' dedi.

18 Ekim 2020 Pazar - 13:51
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Çin'de Shanghai SIPG'yi çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, çalıştırdığı takımların rakiplerini asla çalıştırmayacağını söyledi.
 
Olympiakos ve Porto'da da görev yapan Pereira, Yunan basınına yaptığı açıklamada Panathinaikos'a asla gitmeyeceğini Galatasaray ve Benfica örnekleriyle verdi.
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52 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe, Olympiakos ve Porto taraftarlarını seviyorum. Onlara duyduğum saygı nedeniyle de Galatasaray, Panathinaikos ve Benfica'da asla çalışmayacağımı söyleyebilirim" dedi.
 
(Sporx)
 

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Etiketler: vitor pereira fenerbahçe galatasaray
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