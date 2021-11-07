Vitor Pereira'dan maç sonu itiraf: Her şeyi riske ettik, maalesef...

Karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira, taraftarlara teşekkür etti. İşte Portekizli çalıştırıcının açıklamaları:

"Ben bahane üretmek istemiyorum, bunların arkasına sığınan bir hoca değilim. Ligdeki büyük takımlara baktığınızda, en zirvedeki Trabzonspor Avrupa 'da oynamıyor. Galatasaray Beşiktaş ve bizim problemlerimiz aynı."

"1 GÜNÜMÜZ VARDI"

"Bu maça hazırlanmak için 1 günümüz vardı, futbolcular makine değil, buna bağlamak istemiyorum ama bu da bir gerçek. Bu açıdan tek problemi olmayan takım, Trabzonspor. İki maç arası toparlanacak yeterli vakitleri oluyor."

"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

"Penaltıyı atmış olsak maçta öne geçecektik ve avantajlı olacaktı ama maalesef olmadı, rakibimiz duran toptan 1-0 yaptı. Bundan sonra her şeyi riske ettik. Direkten dönen toplarımız var. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederim. Ve onlara şunu demek istiyorum, biz her zaman savaşmaya devam edeceğiz. Bugün oyuncularım çok istediler, sahaya ruhlarını yansıtmaya çalıştılar, çok koştular ama maalesef istediğimiz sonuç olmadı."