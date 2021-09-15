Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

15 Eylül 2021 Çarşamba - 19:57
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Portekizli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
 
"Hiç kuşku yok ki iyi bir maç olacak iki takım için de. Güzel bir stat iyi zemin var. Ben yarınki maçta özgüvenli bir takım görmek istiyorum. Nereye gidersek gidelim her yerde taraftarımız var. Onları mutlu etmek istiyoruz. Ben yarın teknik ve taktik olarak kaliteli bir takım görmek istiyorum. Kolay olmayacak ama buraya gelmemizi sağlayan özgüveni göstermemiz gerekiyor.”
 
"Mesut, yarınki maç için çok hırslı. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Takımın kaptanlarından biri. Bizim için çok önemli. Yarın ona iyi bir maç diliyorum."

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