Vitor Pereira'dan oyuncularına övgü: Fantastik performans

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Hatayspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

26 Eylül 2021 Pazar - 18:56
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Süper Lig'de Haytayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Vitor Perira'nın açıklaması;
 
Rakibimizi iyi analiz ettik. Oyuncularım fantastik bir performans sergiledi. Stratejik anlamda çok güçlüydük. Daha çok gol atamamamız üzücü.
 
ÇOK POZİSYON ÜRETTİK
 
Çok pozisyonumuz vardı. Oyun içinde performansımız düştü. 3-4-5 atabileceğimiz bir maçtı. Gerçekten çok pozisyon ürettik. Defansif anlamda istikrarlıydık.
 
FANTASTİK BİR OYUNCU GRUBU
 
Fantastik bir oyuncu grubum var. Böyle bir kadroya sahip olduğum için gerçekten çok gururluyum

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