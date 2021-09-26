Vitor Pereira'dan oyuncularına övgü: Fantastik performans

Süper Lig'de Haytayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Perira'nın açıklaması;

Rakibimizi iyi analiz ettik. Oyun cularım fantastik bir performans sergiledi. Stratejik anlamda çok güçlüydük. Daha çok gol atamamamız üzücü.

ÇOK POZİSYON ÜRETTİK

Çok pozisyonumuz vardı. Oyun içinde performansımız düştü. 3-4-5 atabileceğimiz bir maçtı. Gerçekten çok pozisyon ürettik. Defansif anlamda istikrarlıydık.

FANTASTİK BİR OYUNCU GRUBU

Fantastik bir oyuncu grubum var. Böyle bir kadroya sahip olduğum için gerçekten çok gururluyum