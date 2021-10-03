Vitor Pereira: Devre arasında hepsini not alıyorum

03 Ekim 2021 Pazar - 18:58
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kasımpaşa
'yı 2-1 yendikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.
Zor dönemi atlattıklarını söyleyen Pereira, "Milli ara çok doğru bir zamanda geldi. Kısa sürede 7 maç oynadık ve sakatlıklar yaşadık. Arada oyuncularımız dönecek ve maçlara hazırlanacağız. Bu dönem zor geçti. Bazı oyuncuları dinlendirdik. Aynı kalitede oyunu böyle devam ettirmek kolay değil. Takımın verdiği tepkiden mutluyum. Olympiakos maçı sonrası iyi cevap verdik, 3 puanı aldık." dedi.
Karşılaşmada sürekli not aldığı belirtilen Portekizli hoca, "Maç sırasında düzeltmemiz gereken şeyleri not alıyorum ve devrede oyuncularıma söylüyorum. Maçtan notlar alıyorum, bunları kişisel olarak oyunculara söylüyorum. Bazen takıma söylüyorum. Taraftarımıza da teşekkür ederim, bize yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.
Henüz istediği seviyede olmadıklarını kaydeden deneyimli hoca, "Takım iyi dinlenemedi, istediğimiz seviyeye çıkamadık. Üç günde bir maç yapmadığımızda, takım istediğim seviyeye çıkabilir." diye konuştu.
CRESPO: ÖNEMLİ OLAN 3 PUANI ALMAKTI
Her geçen gün daha iyi olduğunu söyleyen Crespo, "İlk 11'de maça başlamak benim için çok özeldi. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Bugün en önemlisi 3 puan almaktı. Performansım yükselerek devam ediyor, daha da iyi olmak istiyorum. Maç maç takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.
ZAJC: BAZI ZORLUKLAR YAŞADIK
Lider oldukları için mutlu olduğunu söyleyen Zajc, "Zor bir maç oldu ama iyi oynadık. İkinci yarı bazı anlarda zorluklar yaşadık. Sonuç olarak kazanmak önemli ve değerli. Milli araya lider girmek güzel. Takım olarak sezona iyi başladık. İyi gidiyoruz ve formdayız. Kaliteli bir takımız. Umarım böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.