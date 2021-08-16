Vitor Pereira galibiyet sonrası konuştu! O soruya yanıt vermedi...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 1:05
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Zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirten Vitor Pereira, sakatlık yaşayan Serdar Dursun'un da hastaneye gideceğini belirtirken "Zorlu bir maçtı. Ligin ilk maçını dışarıda, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bizim de bazı sakatlık problemlerimiz vardı ama takım ruhunu sahaya yansıtmayı başardık. Serdar Dursun hastaneye gidecek, sonrasında durumunun ne olduğunu göreceğiz. Umarım ağır bir sakatlık değildir." diye konuştu.
 
Portekizli teknik adam, muhabirin "Hangi bölgeleri eksik buldunuz?" sorusuna ise yanıt vermekten kaçınırken "Burada konuşulacak konu değil." dedi.

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