Vitor Pereira galibiyet sonrası konuştu! O soruya yanıt vermedi...

Zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirten Vitor Pereira, sakatlık yaşayan Serdar Dursun 'un da hastaneye gideceğini belirtirken "Zorlu bir maçtı. Ligin ilk maçını dışarıda, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bizim de bazı sakatlık problemlerimiz vardı ama takım ruhunu sahaya yansıtmayı başardık. Serdar Dursun hastaneye gidecek, sonrasında durumunun ne olduğunu göreceğiz. Umarım ağır bir sakatlık değildir." diye konuştu.

Portekizli teknik adam, muhabirin "Hangi bölgeleri eksik buldunuz?" sorusuna ise yanıt vermekten kaçınırken "Burada konuşulacak konu değil." dedi.