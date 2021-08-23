Vitor Pereira: Gol sevincim fazla duygusaldı

Süper Lig'de Fenerbahçe Antalyaspor 'u son dakika golleriyle 2-0 mağlup ederken teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

"Bizim takımımızda muazzam bir işbirliği var. Kulüpte, takımda çok güzel bir ruh var."

"Bu takımdaki herkes önemli olduğunu biliyor. Yedek kalınca dinlenmeleri, oynarken ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bu maç kolay değildi, değişiklikler yapmak gerekiyordu. Takımımın ortaya koyduğu mücadeleden ötürü çok gururluyum."

"Gol sevincim fazla duygusaldı. Galibiyeti hak etmiştik, adil bir sonuç oldu. Son dakikada gelince de biraz duygusal oldu."