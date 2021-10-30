Vitor Pereira maç sonunda itiraf etti: En kötüsüydü...

Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman hoca olarak sorumluluğu üstüme alırım. İlk dakikalardan itibaren konsantre başlamamız gerektiğini konuşuyorduk ama ölümcül hatalar yaptık. Benim için garip olan, ilk yarıda hiçbir reaksiyon gösteremememizdi."

"EN KÖTÜ OYUNUMUZU OYNADIK"

"Geldiğimden beri en kötü oyunumuzu oynadık. Bizim yapmamız gereken şey, başkanımızla birlikte konuşup bu durumu tersine çevirmek ve bu durumu olabildiğince çabuk değiştirmek."

"3 sakatlık da ciddi görünüyor. Değerlendirmeden sonra bir şeyler söylemek daha doğru olur."