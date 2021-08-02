Vitor Pereira'nın saha içi lideri Mesut Özil

Hazırlık maçlarında Mesut Özil'e sürekli olarak forma şansı veren Vitor Pereira yıldız futbolcuyu saha içi lideri olarak belirledi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi - 11:30
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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ayak seslerini duyurmaya başladı.
 
Yaz tatilinde ekstra idmanlar yapan Mesut Özil, Topuk Yaylası ve İstanbul kamplarında üstüne koyarak formunu korumasını bilmişti. Teknik direktör Vitor Pereira, yeni sezonda Mesut Özil'in tüm tecrübe ve yeteneklerinden faydalanmak istiyor.
 
"SAHA İÇİNDE LİDERSİN"
 
Özil'i zorlu sınavlara hazırlayan Pereira, yıldız oyuncuyla yaptığı sohbet toplantısında "Saha içinde liderimiz sen olacaksın ve bize çok şey katacaksın" dedi.
 
Özil ise "Geçen yıl takıma geç katılmıştım. Bu sezon kamp dönemiyle birlikte takımlayım. Bu bana fazladan artılar katacak. Fenerbahçe için en iyisini yapacağımdan şüpheniz olmasın." cevabını verdi.  (Posta)

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Etiketler: mesut özil vitor pereira
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