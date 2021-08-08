Voleybolda altın madalya ABD'nin oldu!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybolda ABD, finalde Brezilya'yı yenerek altın madalyayı evine götürdü.

08 Ağustos 2021 Pazar - 9:25
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybolda ABD, finalde Brezilya'yı yenerek altın madalyayı evine götürdü.
 
Bronz madalya Sırbistan'ın 
 
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde kadın voleybolunda bronz madalyayı Sırbistan kazandı.
 
Sırbistan, Ariake Arena'daki üçüncülük maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Rakibini 25-18, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup eden Sırbistan bronz madalyanın sahibi oldu.
 
Rio 2016'da final oynayıp ikinci olan Sırbistan, Tokyo 2020'yi bronz madalya alarak tamamladı.

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Etiketler: abd brezilya tokyo 2020
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