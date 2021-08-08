Voleybolda altın madalya ABD'nin oldu!

08 Ağustos 2021 Pazar - 9:25
2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybolda ABD
, finalde Brezilya
'yı yenerek altın madalyayı evine götürdü.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde kadın voleybolunda bronz madalyayı Sırbistan kazandı.
Sırbistan, Ariake Arena'daki üçüncülük maçında Güney Kore
ile karşı karşıya geldi. Rakibini 25-18, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup eden Sırbistan bronz madalyanın sahibi oldu.
Rio 2016'da final oynayıp ikinci olan Sırbistan, Tokyo 2020'yi bronz madalya alarak tamamladı.