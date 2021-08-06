Voleybolda ilk finalist ABD!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın voleybolunda ilk finalist ABD oldu.

06 Ağustos 2021 Cuma - 9:31
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Ariake Arena'da oynanan yarı finalin ilk karşılaşmasında ABD ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Rakibini 25-19, 25-15 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden ABD, adını finale yazdırdı.
 
ABD, bu akşam Brezilya ile Güney Kore arasında oynanacak maçın galibiyle 8 Ağustos Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.
 
Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'ndan çıkan ABD, dördüncü kez finalde mücadele edecek. ABD önceki 3 finalde rakiplerine mağlup olarak ikincilikte kalmıştı.
 
Rio 2016'nın finalist takımı Sırbistan ise 8 Ağustos'ta bronz madalya mücadelesine çıkacak.

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Etiketler: VOLEYBOL ABD 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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