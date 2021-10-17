Volkan Demirel açıkladı! 'Forvet oynarım'

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel 2-3 antrenmanla forvet oynayabileceğini açıkladı.

17 Ekim 2021 Pazar - 10:40
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Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu. Eski kaleci Volkan Demirel, "Çok iyi santrfor oynarım" dedi.
 
"Oynamak isterim, çık bakalım oynayabilecek misin"
 
Volkan Demirel, "Oynamak isteyip de, oynadıktan sonra karşılığını vermek o soru işareti. Onu yapamayan oyuncular var. Ben de şu an derim ki oynamak isterim, çık bakalım oynayabilecek misin, olay o" dedi.
 
"Şimdi iki maç yedek kalan mutsuz oluyor"
 
Feyyaz Uçar ise "Mutsuz oyuncu diye bir terim var. Biz hiç mutsuz olamadık Tugay. Bize hiç mutsuz demediler. Şimdi iki maç yedek kalan mutsuz oluyor. Adaptasyon tabii önemli işin şakası bir yana" ifadelerini kullandı.
 
"2-3 antrenmana oynarım"
 
Tugay Kerimoğlu'nun "Şu anda oynayabilir misin?" sorusuna Volkan Demirel 'Kalede oynarım, 2-3 antrenman bakar" cevabını verdi. Kerimoğlu: "Ama sen daha yeni bıraktın" derken Volkan: "3 sene oldu bırakalı" dedi. Daha sonrasında Kerimoğlu, 'Çok uzak değil' cevabını verdi.
 
Volkan: "Çok iyi santrfor oynarım"
 
Feyyaz Uçar'ın "Başka nerede oynatacaktık seni? Kalede oynatacağız tabii seni" sözlerine eski kaleci, "Çok iyi santrfor oynarım" dedi.

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Etiketler: volkan demirel
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