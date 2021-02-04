Volkan Demirel'den derbi açıklaması: Dışardan 11 adam toplasak...

"Fenerbahçeliler bu takıma güvenmeye devam etsin. Ben bu takımı, havasını biliyorum. Hafta sonu Fenerbahçelilerin bayramı olacaktır. Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir sene ara verdik. 20 senede bir olur, belki 50 senede bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak. Yine bir seri yakalayacağız."

"Dışardan 11 adam toplasak yine..."

"Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız."

"Melo'yu iyi analiz ettim"

"Felipe Melo, bana iki penaltı attı. Birini ben kurtardım, birini dışarı attı. Melo'yu iyi analiz ettim. Elini havaya kaldırırsa, ayak içi sola vuruyor yerden, hareket yapmıyorsa düz vuruyor. O yüzden kurtardım ve güldüm."

"Garry Rodrigues'in kaçırdığı bir pozisyonda top, topuğuma çarptı, "Şanslıyım" dedim. "Ben buradayım" demedim. Gazeteler farklı yazdı. Beni ukala olarak tanırlar ama ukala değilimdir. Çok duygusalımdır."

"Beşiktaş'tan teklif aldım"

"Beşiktaş'tan teklif aldım, istedikleri dönemler oldu. Ancak Fenerbahçe'ye hiçbir zaman rakip olmak istemedim. Fenerbahçe'ye karşı rakip olsam 'Ben oynamam' derdim."

"Türkiye'de Fenerbahçe gibi bir kulüp yok. Yine hep beraber sezon sonu şampiyonluk kutlayacağız."