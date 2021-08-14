Volkan Demirel'in Mert Günok yorumu şok etti!

Yanlış anlamayın, bence gereksiz transfer kaleci oldu. Beşiktaş'ın geçen sezon, çok parlak bir performans gösteren yetenekli bir genç kalecisi vardı. Mert'in gelişi rekabet yaratacaktır ama Ersin yatmadan önce 'Mert ağabey geldi, ben oynayabilecek miyim?' diye düşünüyordur.