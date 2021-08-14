Volkan Demirel'in Mert Günok yorumu şok etti!

Fenerbahçe kariyerini sonlandırdıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Beşiktaş'ın yeni transferi Mert Günok için "bence gereksiz transfer kaleci oldu" dedi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 8:18
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Süper Lig'de 2021-22 sezonunun açılış karşılaşmasında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Baskılı oynayan siyah-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaptı. Mücadele sonrası yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve yardımcı antrenörü Volkan Demirel, Beşiktaş'ın yeni transferlerini yorumlarken tecrübeli file bekçisi Mert Günok'la ilgili şunları söyledi:
 
Yanlış anlamayın, bence gereksiz transfer kaleci oldu. Beşiktaş'ın geçen sezon, çok parlak bir performans gösteren yetenekli bir genç kalecisi vardı. Mert'in gelişi rekabet yaratacaktır ama Ersin yatmadan önce 'Mert ağabey geldi, ben oynayabilecek miyim?' diye düşünüyordur.

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Etiketler: mert günok volkan demirel
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