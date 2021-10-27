Volkan Şen BAL Ligi'ne gidiyor! Yeni adresi...

Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da top koşturan Volkan Şen Görükle İpekspor'la anlaşmak üzere.

27 Ekim 2021 Çarşamba - 13:49
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Bölgesel Amatör Lig ekiplerinde Bursa temsilcisi Görükle İpekspor'dan bomba transfer girişimi.
 
Bursa Hakimiyet'in haberine göre Bursaspor ile şampiyonluk yaşamış Milli futbolcu Volkan Şen'i kadrosuna katmak istiyor. 3. Lig'e çıkmayı kafasına koyan, hatta geçen sezon play-off yarı finalinde elenen Görükle İpekspor şu an da boşta olan Volkan Şen için temsilcisine ulaştı. Türkiye'de çok önemli bir kariyere sahip olan Volkan Şen'in konusunun önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.
 
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
 
Halen Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından birisi olan Volkan Şen sezon başında Bursaspor'un gündemine gelmişti. Ancak Yeşil Beyazlı yönetim transferi veto etmişti. Bursa Hakimiyet'e konuşan Görükle İpekspor başkanı Ramazan Kıvrak, 'Volkan Şen'i Bursa futbolunda 1 takımı daha profesyonel lige çıkarmaya davet ediyoruz. Volkan için tüm şartlarımızı zorlayacağız' dedi.

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Etiketler: volkan şen Görükle İpekspor
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