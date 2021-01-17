WBA Diagne'den sonra Okay Yokuşlu'yu da istedi

West Bromwich Albion'da menajer Sam Allardyce, Milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; bu sezon Celta ile 13 maça çıkan Okay için İspanyolların da tekliflere açık olduğu yazıldı. Allardyce'ın Okay'ı hem orta saha hem de savunma göbeğinde oynayabilme yeteneğinden dolayı istediği aktarıldı.