Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geldi!

09 Ağustos 2020 Pazar - 18:17
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Welinton, İstanbul
'a indi. Son transfer görüşmelerinin ardından sağlık
kontrolünden geçecek olan Welinton, resmi imzayı atacak.
Beşiktaş, Welinton transferini bitirmek üzere. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Brezilyalı savunmacı, siyah-beyazlılarla görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Havaalanında Beşiktaş
lı yöneticilerin karşıladığı Welinton, transferinde son detayları görüştükten sonra yarın sağlık kontrolüne girecek.
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki savunmacıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.