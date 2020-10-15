Welinton'un istatistikleri şoke etti

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla hedef haline gelen Welinton'un istatistikleri şaşırttı.

15 Ekim 2020 Perşembe - 10:24
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Geldiği günden bu yana ortaya koyduğu futbolla ne 'çok iyi' ne de 'çok kötü' denilemeyen Brezilyalı stoper Welinton sert eleştiriler almış olsa da, saha içi istatistikleriyle rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.
 
Welington (318), Başakşehirli Epureanu'dan (337) sonra en fazla pas yapan isim olurken, aynı şekilde Moldovalı oyuncudan (272) sonra en faza başarılı pas yapan isim (271) olmayı başardı.
 
Beşiktaş'ın en fazla top uzaklaştıran ismi olan Wellington (5) aynı zamanda en fazla şut engelleyen isim (5) olarak da dikkat çekiyor.
 
Ancak Brezilyalı oyuncu, en fazla top çalan 8'inci oyuncu olurken, sadece 1 top kapmasıyla dikkat çekiyor.
 
(Milliyet)
 

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Etiketler: welinton beşiktaş
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