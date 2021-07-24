Werder Bremen - Hannover 96 maçı tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da!

Geçen sezon Bundesliga'ya veda eden Werder Bremen , en önemli isimlerinden biri olarak sayabileceğimiz Milot Rashica'yı da elinde tutamadı. Savunmadan tecrübeli isimler Niklas Moisander (35) ve Theodor Gebre Selassie (34) de takımdan ayrıldı. TD koltuğuna Markus Anfang'ı getiren Bremen'de as kaleci Jiri Pavlenka sakat ve onu yedekleyebilecek Luca Plogmann da olimpiyatlarda. Kalede Michael Zetterer izleyeceğiz. Kaptanlık pazubendi milli oyuncumuz Ömer Toprak'ta olacak. Savunmadan Milos Veljkovic koronavirüs karantinasında, Leonardo Bittencourt da son hazırlık maçında sakatlandı. Topu hücuma Romano Schmid getirecek, gole en yakın isimlerden biri de Josh Sargent olacak.

2018-19 sezonu sonunda Bundesliga'ya veda eden Hannover, düştüğü ilk sezon play-off zorlamıştı ancak geçen sezon orta sıralarda gezindi, hatta son 14 maçta sadece 2 kere kazanabildiği için neredeyse düşme korkusu yaşayacaktı. Alman asıllı Türk antrenör Kenan Koçak ile yolları ayırıp yeni sezona Jan Zimmermann ile başlıyorlar. Tecrübeli eldiven Michael Esser, savunmadan Timo Hübers ve gol yollarında çok etkin Genki Haraguchi elde tutulamadı. Haraguchi'nin yokluğunu Sebastian Ernst ile kapattılar. Geçtiğimiz hafta arası sağ beke Jannik Dehm takviyesi yapıldı. Geçen sezonu Köln'de geçiren Ron-Robert Zieler yeniden "1 numara" olacak. Kadroda bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Gineli stoper Simon Falette de yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım geçen sezon kupada karşılaşmış ve Bremen sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

- Bremen sezon öncesi 5 hazırlık maçtı yaptı, 4'ünde kalesinde gol gördü. (4 maç - 11 gol)

- Hannover sezon öncesi 4 hazırlık maçı yaptı, hiçbirini kazanamadı. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

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