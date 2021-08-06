West Ham Boupendza bombasını patlatıyor! 8 milyon euro

İngiliz ekiplerinden West Ham Boupendza için 8 milyon euro'yu gözden çıkardı.

06 Ağustos 2021 Cuma - 9:22
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Hatayspor'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gabonlu forvet Aaron Boupendza için bir transfer iddiası daha...
 
Gabon basınında yer alan haberlerde Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Boupendza için Hatayspor'a 8 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi.
 
Hatayspor'un bu teklife sıcak baktığı iddia edilirken pazarlıkların devam ettiği aktarıldı. Hatayspor, Boupendza için alt limit olarak 8 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.
 
Hatayspor'un Bordeaux'dan bonservissiz transfer ettiği 24 yaşındaki Boupendza, 36 Süper Lig maçınad 22 gol atmıştı. 

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Etiketler: boupendza west ham
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