West Ham Boupendza bombasını patlatıyor! 8 milyon euro

06 Ağustos 2021 Cuma - 9:22
Hatayspor'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gabonlu forvet Aaron Boupendza için bir transfer iddiası daha...
Gabon basınında yer alan haberlerde Premier Lig
ekiplerinden West Ham United'ın Boupendza için Hatayspor
'a 8 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi.
Hatayspor'un bu teklife sıcak baktığı iddia edilirken pazarlıkların devam ettiği aktarıldı. Hatayspor, Boupendza için alt limit olarak 8 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.
Hatayspor'un Bordeaux'dan bonservissiz transfer ettiği 24 yaşındaki Boupendza, 36 Süper Lig maçınad 22 gol atmıştı.