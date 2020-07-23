West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında West Ham United, Manchester United ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi.

23 Temmuz 2020 Perşembe - 7:33
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UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Manchester United, Old Trafford Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.
 
Ligde kalma mücadelesi veren West Ham United, Michail Antonio'nun 45 2. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
 
İkinci yarıya hızlı futbolla başlayan Manchester United 51. dakikada Mason Greenwood'un attığı golle eşitliği sağladı, maç 1-1 tamamlandı.
 
Manchester United bu skorla puanını 63'e yükselterek ligde 4. sırada yer aldı.
 
West Ham United, Manchester United deplasmanından aldığı 1 puanla son haftasına girilen Premier Lig'de kalmayı garantiledi.

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