Wolfsburg Kerem Aktürkoğlu için İstanbul'a geliyor

10 MİLYON EURO



DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO



Güncel piyasa deperi 3.5 milyon Euro olan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezonun başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı. Sezon içerisinde gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldız, başarılı performansıyla milli takıma çağrılmıştı.