Wolfsburg Kerem Aktürkoğlu için İstanbul'a geliyor

Alman kulübü Wolfsburg Kerem Aktürkoğlu transferi için Galatasaray'la masaya oturmaya hazırlanıyor.

06 Ekim 2021 Çarşamba - 11:33
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Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na, Almanya Ligi takımlarından Wolfsburg talip oldu. 22 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere başlayan yeşil-beyazlı kulübün yetkilileri, milli arada İstanbul'a gelecek.
 
10 MİLYON EURO
 
Milli oyuncunun, sarı-kırmızılılarla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Galatasaraylı yetkililerin Kerem için kapıyı en az 10 milyon Euro'dan açmayı planladığı kaydedildi. Wolfsburg, bir süredir takip ettiği 22 yaşındaki oyuncu teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi halinde devre arasında Almanya'ya gidecek.
 
DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO
 
Güncel piyasa deperi 3.5 milyon Euro olan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezonun başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı. Sezon içerisinde gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldız, başarılı performansıyla milli takıma çağrılmıştı.

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Etiketler: kerem aktürkoğlu wolfsburg galatasaray
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