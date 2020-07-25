Xavi Hernandez corona virüse yakalandı!

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsanevi ismi olan ve geçtiğimiz yıldan bu yana Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Xavi Hernandez, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 13:05
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Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsanevi ismi olan ve geçtiğimiz yıldan bu yana Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Xavi Hernandez, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 40 yaşındaki antrenör, konuyla ilgili resmi duyuruyu kendisine ait Instagram sayfası üzerinden yaptı.
 
 
Açıklamasında "Birkaç gün evvel Kovid-19 testim pozitif çıktı. Ne mutlu ki sağlığım mükemmel ama protokol gereği karantinada kalacağım." ifadelerini kullanan Xavi, takımının bugün Al Kohr karşısında sahalara geri döneceği maçta kendisinin yerine David Prats'ın görev alacağını belirtti.
 
 
 

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Etiketler: Xavi Hernandez corona virüs
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