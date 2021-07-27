Yabancı kuralı değişecek mi? Nihat Özdemir açıkladı...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralı ve yayıncı kuruluş hakkında açıklamalar yaptı.

27 Temmuz 2021 Salı - 22:15
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TFF Başkanı Nihat Özdemir; yabancı kuralı, limitler ve yayıncı kuruluş hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.
 
Yabancı kuralı sayısında bir değişime gitmediklerini belirten Özdemir, "Yayıncı kuruluş, 2020-21 sezonunda ödemesi gereken miktarın tamamını ödedi ve biz de kulüplerimize dağıttık. 2021-22 sezonu için beIN SPORTS'la görüşmelerimiz devam ediyor. En geç 1 hafta içinde görüşmelerimizi tamamlayacağız ve kulüplerden görüş alacağız. Yabancı kuralında hiçbir değişiklik yok. 8+6 kuralı devam edecek" dedi.
 
HARCAMA LİMİTLERİ 
 
Harcama limitlerinde aşımı yüzde 25 olarak belirlediklerini kaydeden Özdemir, "Limitlere, elimizden gelen bütün yardımları yaptık. Artımları %25 olarak açıkladık. Kuru, 2020-21 sezonunun ortalama rakamı olarak aldık. Kuru da sabitleyerek, harcama limitlerinde elimizden geleni yaptık." diye konuştu. 

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Etiketler: nihat özdemir tff yabancı oyuncu kuralı
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