Yabancı sınırı kuralı ile ilgili flaş açıklama! Toplantı sona erdi

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği ile toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Nihat Özdemir ve Ahmet Nur Çebi yabancı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Yabancı sayısı için 8+6 kararı alırken çok düşündük. Kulüplerimiz ertelemiş olduğumuz yabancı sayısı kararını 1 yıl daha ertelememizi istiyor. Bunu yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz." dedi.

07 Haziran 2021 Pazartesi - 20:11
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TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği ile toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Nihat Özdemir ve Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.
 
ÖZDEMİR: KARARI DEĞERLENDİRECEĞİZ
 
TFF Başkanı Nihat Özdemir şu ifadeleri kullandı: "Kulüplerimiz geçen sene ertelemiş olduğumuz yabancı sayısını 1 yıl daha bizden daha ertelenmesini istiyorlar. Biz bunu Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz."
 
"Kulüplerimiz limitlerin arttırılmasını istedi. Birçok ekonomik kayıpları oldu. Bunu değerlendirmemizi istediler, bunu da değerlendireceğiz."
 
"Transfer sezonu başlamadan tüm kulüplerin takım harcama limitlerini ilan edeceğiz."
 
"beIN Sports yayın ihalesine göre son taksiti ödemedi. Gelecek sezon için alacağımız rakam da sözleşmeye göre belli."
 
"Avrupa'da ülkeler 20 takımlı ligden 18'e düşmeye çalışıyor. Takvimler çok sıkışıyor. Biz 4 takım düşürmeye karar verdik. Kulüplerin talebi oldu, değerlendireceğiz."
 
ÇEBİ: "AYIN 10'UNA KALMADAN NETLEŞECEKTİR"
 
Ahmet Nur Çebi ise,  "Yabancı sayısı ve limitler konusunda konuştuk. Limitler konusunda hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Başkanımız Nihat Özdemir değerlendireceklerini söyledi. Ayın 10'una kalmadan birçoğunun netleşeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
 
 

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Etiketler: yabancı sınırı kuralı nihat özdemir kulupler bilrliği
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