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Yardımcı'dan flaş Serdar Tatlı açıklaması!

Yardımcı'dan flaş Serdar Tatlı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı ""Kulüpleri dinleyeceğiz. Kulüplerimiz hakem atamalarında sisteme daha fazla dahil olmak istiyor. Daha fazla şeffaklık istiyor. Biz de şeffaflıktan yanayız." dedi.

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Yardımcı, kulüplerin taleplerini dinleyeceklerini söylerken, yapılabilecek değişiklikler üzerine çalışacaklarını açıkladı.
 
Yardımcı, "Kulüpleri dinleyeceğiz. Kulüplerimiz hakem atamalarında sisteme daha fazla dahil olmak istiyor. Daha fazla şeffaklık istiyor. Biz de şeffaflıktan yanayız. İletişime ve çözüm önerilerine açığız" dedi.
 
"Toplantıya kulüpler birliği adına Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Süleyman Hurma gelecek. Başkanımız Nihat Özdemir yurt dışında olduğu için toplantıya katılamayacak. Kulüplerin Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı’nın değişmesine yönelik talepleri yok. Sistem ile ilgili sıkıntıları var. Fakat FIFA ve UEFA’nın talimatlarında hakem atamalarından tek sorumlu olarak ülke federasyonları gösterilir. Biz kulüplerimizin taleplerine cevap vermeye çalışacağız. Komplo teorileri üretmek yerine oturup konuşmak daha sağlıklı olacak"

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Etiketler: servet yardımcı serdar tatlı
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