Yardımcı'dan flaş Serdar Tatlı açıklaması!

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Yardımcı, kulüplerin taleplerini dinleyeceklerini söylerken, yapılabilecek değişiklikler üzerine çalışacaklarını açıkladı.

Yardımcı, "Kulüpleri dinleyeceğiz. Kulüplerimiz hakem atamalarında sisteme daha fazla dahil olmak istiyor. Daha fazla şeffaklık istiyor. Biz de şeffaflıktan yanayız. İletişime ve çözüm önerilerine açığız" dedi.