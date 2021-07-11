Yarmolenko'ya hücüm!

Premier Lig ekiplerinden West Ham, Ukraynalı yıldız Yarmolenko ile yollarını ayırma kararı aldı.

11 Temmuz 2021 Pazar - 17:38
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Gelecek sezon şampiyon olabilmek için çalışmalarını harıl harıl sürdüren Fenerbahçe 'de yoğun bir transfer mesaisi yaşanıyor...
 
Daha önce Ukrayna basınında yer alan haberlerde İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın formasını giyen Andriy Yarmolenko'nun, Kanarya ile anlaşmaya yakın olduğu belirtilmişti. Gelen son haberlere göre West Ham'ın, 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuya gelecek sezonun kadro planlamasında yer vermeyeceği belirtildi. Hâl böyle olunca Sarı-Lacivertliler'in bu transferde eli güçlendi. Özellikle Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın da Yarmolenko'yu kadrosunda görmeyi bir hayli istediği öğrenildi.
 
Tatil dönüşünde karar verecek
 
Portekizli teknik adamın, Yarmolenko'nun hücum hattının her bölgesinde görev yapabilmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmesini çok istediği belirtildi. Şu anda Karadağ'da ailesi ile birlikte tatil yaptığı öğrenilen Ukraynalı yıldızın, tatil dönüşünde geleceğiyle ilgili karar vereceği öğrenildi.

 

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