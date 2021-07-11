Yarmolenko'ya hücüm!

Gelecek sezon şampiyon olabilmek için çalışmalarını harıl harıl sürdüren Fenerbahçe 'de yoğun bir transfer mesaisi yaşanıyor...

Daha önce Ukrayna basınında yer alan haberlerde İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın formasını giyen Andriy Yarmolenko'nun, Kanarya ile anlaşmaya yakın olduğu belirtilmişti. Gelen son haberlere göre West Ham'ın, 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuya gelecek sezonun kadro planlamasında yer vermeyeceği belirtildi. Hâl böyle olunca Sarı-Lacivertliler'in bu transferde eli güçlendi. Özellikle Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın da Yarmolenko'yu kadrosunda görmeyi bir hayli istediği öğrenildi.

Tatil dönüşünde karar verecek