Yasmani Copello 47.81'lik derecesiyle 6. oldu

Norveçli Karsten Warholm'un dünya rekoru kırarak altın madalya aldığı 400 metre engelli finalinde Yasmani Copello 47.81'lik derecesiyle 6. oldu.

03 Ağustos 2021 Salı - 7:46
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide 6. oldu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 400 metre engelli final yarışı yapıldı.
 
Yasmani Copello, yarışı 47.81'lik derecesiyle 6. sırada tamamladı. Milli atlet, bu derecesiyle kendine ait Türkiye rekorunu tekrarladı.
 
Norveçli Warholm'den dünya rekoru 
 
Kategorinin en iyi atletlerinin yer aldığı yarışı, dünya 1 numarası Norveçli Karsten Warholm 45.94'lük derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu (46.70) kırarak kazandı.
 
Dünya 2 numarası ABD'li Rai Benjamin, 46.17'lik derecesiyle Kuzey Amerika rekoru kırarak gümüş madalya aldı. Dünya 3 numarası Brezilyalı Alison dos Santos ise 46.72'lik derecesiyle Güney Amerika rekorunu kırarak bronz madalyaya ulaştı.
 
Yasmani Copello Escobar'ın final yarışını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

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Etiketler: Yasmani Copello
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