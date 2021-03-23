Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'tan Fenerbahçe'ye yanıt

Yapılan açıklamada, "Mahkemenin ihtiyati tedbir kararını kaldırmasının, halen devam etmekte olan ana dava üzerinde herhangi bir etkisi bulunmuyor. Bununla beraber, fikri mülkiyet haklarına ve ifade özgürlüğüne duyduğumuz inançla, ihtiyati tedbirin kaldırılması kararına itiraz edeceğiz.

Bu süreçte komplo teorileriyle meşgul olmadan sadece, Türkiye ve dünya genelindeki milyonlarca futbolsevere en kaliteli Süper Lig içeriklerini sunmaya, Türk futbolunun marka değerini ve itibarını yükseltmeye odaklanacağız. Ayrıca, Türk Milli Takımı'na bu haftaki Dünya Kupası Eleme müsabakalarında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.