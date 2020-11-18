Yayıncı kuruluşun ödeyeceği para ortaya çıktı

TFF ile Digiturk arasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarına yönelik anlaşma sağlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara 'da buluşan TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO 'su Yousef Al-Obaidly el sıkıştı.

TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada, "TFF olarak Bakanımız Kasapoğlu ve Sayın Yousef Al-Obaidly'ye teşekkür eder, anlaşmanın Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri yer aldı.

Yaklaşık 2 aydır süren pazarlıklarda Kulüpler Birliği geçen hafta, 3 milyar TL'den fedakârlık göstererek "2 milyar 850 milyon TL son rakamımız" demişti. Dünkü pazarlık sonrası 2 milyar 650 milyon TL'ye anlaşma sağlandı. Toplamda 350 milyon TL'lik indirim gerçekleşmiş oldu.