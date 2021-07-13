Yedlin'in yerine İsmail Çokçalış!

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Yedlin'in yerini İsmail Çokçalış'la doldurmayı planlıyor.

13 Temmuz 2021 Salı - 10:19
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Aslan'dan sağ bek operasyonu... DeAndre Yedlin'in performansından memnun olmayan ve Omar Elabdelleoui'nin yaşadığı talihsiz kaza sonrasında ortaya koyacağı oyunun belirsizliği nedeniyle Cim Bom, Bursaspor 'un genç futbolcusu İsmail Çokçalış'ı gündemine almıştı.
 
Sarı-Kırmızılılar'ın bu hafta içinde Yeşil-Beyazlılar ile masaya oturacağı kaydedilirken, çapraz bağları kopan genç oyuncu için Bursa cephesinin transferde zorluk çıkarması beklenmiyor. Öte yandan eylül ayında sahalara dönmesi planlanan İsmail Çokçalış'ın da Sarı-Kırmızılı formayı giymek adına istekli olması Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

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Etiketler: ismail çokçalış galatasaray
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