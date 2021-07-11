Yedlin Ocak'ta geldi Temmuz'da gidiyor

11 Temmuz 2021 Pazar - 13:28
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
'in yeni sezon için DeAndre Yedlin'i kadroda düşünmemesi üzerine sağ bek mevkisi için takviye hazırlığı içine giren Sarı-Kırmızılı yönetim, bir yandan da ABD
'li futbolcuyu takımdan göndermenin planlarını yapıyordu.
ESKİ TAKIMINA DÖNME İHTİMALİ YÜKSEK
Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Yedlin için beklenen haber
ise ABD basınından geldi. Yedlin ile ilgili yapılan haberde 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray
'da istenmediği ve MLS ekiplerinden Seattle Sounders'a dönme ihtimalinin bir hayli kuvvetli olduğu belirtildi.
G.SARAY'DAKİ DURUMU TRANSFERİ NETLEŞTİRECEK
Ayrıca, Sounders'ın altyapısından yetişen Yedlin'i yeniden takımda görmeye sıcak baktığı, 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'daki durumuna göre transferin netleşeceği aktarıldı.
2014'TE TOTTENHAM'A TRANSFER OLDU
Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden geçtiğimiz ocak ayında Newcastle United'dan transfer ettiği DeAndre Yedlin, altyapısından yetiştiği MLS ekibi Seattle Sounders'tan 2014 yılında Tottenham'a transfer olmuş, ardından 2015'te kiralık olarak Sounders'ta bir kez daha forma giymişti.