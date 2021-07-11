Yedlin Ocak'ta geldi Temmuz'da gidiyor

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı De Andre Yedlin Seattle Sounders'a transfer oluyor.

11 Temmuz 2021 Pazar - 13:28
İLGİLİ HABERLER
Felipe Melo Galatasaray'a geri dönüyor Fatih Terim'den müjde! '10 transfer...' Falcao'nun yanıtı yönetimi şok etti Omar'ın son durumunu gören şaşırdı! Galatasaray'dan Şenol Güneş açıklaması! 'Talihsiz...'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni sezon için DeAndre Yedlin'i kadroda düşünmemesi üzerine sağ bek mevkisi için takviye hazırlığı içine giren Sarı-Kırmızılı yönetim, bir yandan da ABD'li futbolcuyu takımdan göndermenin planlarını yapıyordu.
 
ESKİ TAKIMINA DÖNME İHTİMALİ YÜKSEK
 
Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Yedlin için beklenen haber ise ABD basınından geldi. Yedlin ile ilgili yapılan haberde 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'da istenmediği ve MLS ekiplerinden Seattle Sounders'a dönme ihtimalinin bir hayli kuvvetli olduğu belirtildi.
 
G.SARAY'DAKİ DURUMU TRANSFERİ NETLEŞTİRECEK
 
Ayrıca, Sounders'ın altyapısından yetişen Yedlin'i yeniden takımda görmeye sıcak baktığı, 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'daki durumuna göre transferin netleşeceği aktarıldı.
 
2014'TE TOTTENHAM'A TRANSFER OLDU
 
Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden geçtiğimiz ocak ayında Newcastle United'dan transfer ettiği DeAndre Yedlin, altyapısından yetiştiği MLS ekibi Seattle Sounders'tan 2014 yılında Tottenham'a transfer olmuş, ardından 2015'te kiralık olarak Sounders'ta bir kez daha forma giymişti.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: de andre yedlin galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
EURO 2020'nin en kötü kadrosunu yaptılar ilk 11'e iki Türk yıldızı koydular EURO 2020'nin en kötü kadrosunu yaptılar ilk 11'e iki Türk yıldızı koydular
Disiplinsiz tavırları nedeniyle satış listesine kondu Fenerbahçe transfer için masaya oturduDisiplinsiz tavırları nedeniyle satış listesine kondu Fenerbahçe transfer için masaya oturdu Yıldız futbolcu gemileri yaktı! 'Bırakın beni Galatasaray'a gideyim'Yıldız futbolcu gemileri yaktı! 'Bırakın beni Galatasaray'a gideyim' Kulüpler Birliği toplantısında olay! 'Siz evrakları okumadan mı imzalıyorsunuz?'Kulüpler Birliği toplantısında olay! 'Siz evrakları okumadan mı imzalıyorsunuz?'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.