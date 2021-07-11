Yedlin Ocak'ta geldi Temmuz'da gidiyor

ESKİ TAKIMINA DÖNME İHTİMALİ YÜKSEK



G.SARAY'DAKİ DURUMU TRANSFERİ NETLEŞTİRECEK



Ayrıca, Sounders'ın altyapısından yetişen Yedlin'i yeniden takımda görmeye sıcak baktığı, 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'daki durumuna göre transferin netleşeceği aktarıldı.

2014'TE TOTTENHAM'A TRANSFER OLDU



Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden geçtiğimiz ocak ayında Newcastle United'dan transfer ettiği DeAndre Yedlin, altyapısından yetiştiği MLS ekibi Seattle Sounders'tan 2014 yılında Tottenham'a transfer olmuş, ardından 2015'te kiralık olarak Sounders'ta bir kez daha forma giymişti.